Вже зовсім скоро в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Тоні Белью про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий британський боксер Тоні Белью. Колишній суперник Усика розповів, за рахунок чого Олександр може здобути перемогу в бою століття.

"Я не кажу, що Олександру Усику треба займати центр рингу у цьому поєдинку, адже він не зможе тягатися з Тайсоном Ф'юрі увесь бій. Українцеві потрібно буде перевершувати Тайсона, якщо хтось і може це зробити – то це тільки Олександр. Він може це зробити за рахунок роботи своїх ніг.

Усик вміє найкраще у світі розраховувати дистанцію і він постійно у бою чинить на тебе колосальний тиск. Ти думаєш, що можеш дістати його своїми ударами, але насправді це не так", – сказав Белью.

До слова. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Нагадаємо, в останньому поєдинку в кар'єрі Тоні Белью 10 листопада 2018 року програв Олександру Усику технічним нокаутом у восьмому раунді.