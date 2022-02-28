Беленюк: На х** позорников

Спортсмен призывает все Международные федерации игнорировать российских спортсменов. Он подчеркнул, что атлеты из Российской Федерации не должны выступать на международной арене.

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"Нет России в международном спорте" – это должен быть мировой спортивный тренд. На х** позорников. Если даже некоторые международные федерации, как наша Международная федерация греко-римской борьбы, будут трусливо морозиться и допускать спортсменов из империи зла – бойкотировать с ними схватки", – отметил спортсмен.

Пускай соревнуются между собой. Тому, кто поддерживает политику Кремля, нет места в цивилизованном мире,

– написал в своем инстаграме Беленюк.

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