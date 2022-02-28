Під санкції потрапила і Білорусь

Міжнародний олімпійський комітет опублікував резолюцію про недопуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Як відомо, Білорусь фактично надала Росії свою територію, звідки окупант гатить по Україні.

До теми МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати будь-які змагання у Росії та Білорусі

У резолюції МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб.

Якщо ж представників цих країн не вдасться відсторонити, в МОК просять, щоб жоден спортсмен або чиновник з Росії чи Білорусі не був допущений під ім'ям "Росія" або "Білорусь".

Відповідно до резолюції, виступ громадян Росії чи Білорусі та команд можливий тільки під нейтральним прапором.

Не можна використовувати національні символи, кольори, прапори або гімни,

– йдеться у повідомленні.

Виконком МОК прийняв спеціальне рішення про виключення з Олімпійського ордена:

президента Росії Володимира Путіна;

заступника голови уряду Дмитра Чернишенка;

заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

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