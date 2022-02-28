Беленюк: На х** ганебників

Спортсмен закликає всі Міжнародні федерації ігнорувати російських спортсменів. Він наголосив, що атлети з Російської Федерації не повинні виступати на міжнародній арені.

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"Ні Росії у міжнародному спорті" – це має бути світовий спортивний тренд. На х** ганебників.

Якщо навіть деякі міжнародні федерації, як наша Міжнародна федерація греко-римської боротьби, боягузливо морозитимуться і допускатимуть спортсменів з імперії зла – бойкотуватимуть із ними сутички", – зазначив спортсмен.

Нехай змагаються між собою. Тому, хто підтримує політику Кремля, немає місця у цивілізованому світі,

– написав у своєму інстаграмі Беленюк.



Жан Беленюк проти виступів Росії на міжнародній арені / Фото з інстаграму спортсмена



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