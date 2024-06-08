"В реванше Тайсон победит": брат Фьюри не согласен с решением судей о победе Усика

Томми Фьюри рассказал, что не поддерживает решение судей отдать победу Александру Усику. Он считает, что его брат Тайсон выглядел в бою лучше.

В ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии состоялся бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, где украинец победил британца раздельным решением судей. Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Комментарий Томми Фьюри о поражении брата против Усика

Брат Тайсона рассказал, что бой против Усика был довольно близким и британец сделал все возможное для победы.

Я считаю, что в первой половине поединка был разгром, а после этого он забрал еще несколько раундов. Но в конце концов это бокс. Бывают разные судейские решения, и Тайсон вернется к реваншу. Сто процентов, что на этот раз Тайсон победит. Нет сомнений в том, что когда реванш состоится, он исправит ошибки, одержит победу, а потом пойдет дальше,

– сказал Томми Фьюри.

Реванш между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря 2024 года.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик планирует вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.