Недавно появилась информация, что руководство Баварии будет уговаривать Томаса Тухеля будет уговаривать Томаса Тухеля остаться на посту главного тренера. К этому призвали лидеры команды, однако не все игроки поддержали эту идею.

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Тухель принял окончательное решение

Главный тренер Баварии рассказал, что они с руководством не достигли договоренности.

Это моя последняя пресс-конференция в роли главного тренера "Баварии". У нас были переговоры, но мы с руководством не достигли договоренности. Поэтому решение, принятое в феврале, остается в действии. Отзывы последних недель стали основой для наших разговоров о том, чтобы продолжать сотрудничество, но мы не смогли достичь согласия,

– отметил Тухель.

Причины несогласия он отказался называть.

Справка. Томас Тухель стал тренером Баварии весной 2023 года. Под его руководством мюнхенцы сыграли около 60 матчей.

Напомним, что на замену Тухелю рассматривались несколько кандидатов, переговоры с которыми были безрезультатными. Среди них Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, Зинедин Зидан и Роберто Де Дзерби.