Недавно появилась информация, что руководство Баварии будет уговаривать Томаса Тухеля будет уговаривать Томаса Тухеля остаться на посту главного тренера. К этому призвали лидеры команды, однако не все игроки поддержали эту идею.
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Тухель принял окончательное решение
Главный тренер Баварии рассказал, что они с руководством не достигли договоренности.
Это моя последняя пресс-конференция в роли главного тренера "Баварии". У нас были переговоры, но мы с руководством не достигли договоренности. Поэтому решение, принятое в феврале, остается в действии. Отзывы последних недель стали основой для наших разговоров о том, чтобы продолжать сотрудничество, но мы не смогли достичь согласия,
– отметил Тухель.
Причины несогласия он отказался называть.
Напомним, что на замену Тухелю рассматривались несколько кандидатов, переговоры с которыми были безрезультатными. Среди них Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, Зинедин Зидан и Роберто Де Дзерби.