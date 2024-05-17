Нещодавно з'явилась інформація, що керівництво Баварії вмовлятиме Томаса Тухеля залишитись на посаді головного тренера. До цього закликали лідери команди, однак не всі гравці підтримали цю ідею.
Читайте також Хаос в Барселоні: Хаві розізлив президента клубу та залишить команду після закінчення сезону
Тухель прийняв остаточне рішення
Головний тренер Баварії розповів, що вони з керівництвом не досягли домовленості.
Це моя остання пресконференція в ролі головного тренера «Баварії». В нас були переговори, але ми з керівництвом не досягли домовленості. Тому рішення, прийняте в лютому, залишається в дії. Відгуки останніх тижнів стали основою для наших розмов про те, щоб продовжувати співпрацю, але ми не змогли досягти згоди,
– зазначив Тухель.
Причини незгоди він відмовився називати.
Нагадаємо, що на заміну Тухеля розглядались кілька кандидатів, перемовини з якими були безрезультатними. Серед них Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік, Зінедін Зідан та Роберто Де Дзербі.