Нещодавно з'явилась інформація, що керівництво Баварії вмовлятиме Томаса Тухеля залишитись на посаді головного тренера. До цього закликали лідери команди, однак не всі гравці підтримали цю ідею.

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Тухель прийняв остаточне рішення

Головний тренер Баварії розповів, що вони з керівництвом не досягли домовленості.

Це моя остання пресконференція в ролі головного тренера «Баварії». В нас були переговори, але ми з керівництвом не досягли домовленості. Тому рішення, прийняте в лютому, залишається в дії. Відгуки останніх тижнів стали основою для наших розмов про те, щоб продовжувати співпрацю, але ми не змогли досягти згоди,

– зазначив Тухель.

Причини незгоди він відмовився називати.

Довідка. Томас Тухель став тренером Баварії весною 2023 року. Під його керівництвом мюнхенці зіграли близько 60 матчів.

Нагадаємо, що на заміну Тухеля розглядались кілька кандидатів, перемовини з якими були безрезультатними. Серед них Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік, Зінедін Зідан та Роберто Де Дзербі.