У Томаса Тухеля есть все шансы возглавить национальную сборную Ганы. После отставки Ото Адо, африканская федерация футбола активно ищет нового тренера.

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Тухель не единственный вариант "черных звезд". Африканскую сборную также может возглавить Паулу Бенту. Коуч покинул пост главного тренера Южной Кореи после вылета от сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ.

После ухода из лондонского клуба, ходили слухи, что Тухель может возглавить Ливерпуль. Также был шанс стать руководителем сборных Англии или Германии.

Напомним, что сборная Ганы не преодолела групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре. Команда заняла последнее место в квартете, который они формировали вместе со сборными Португалии, Южной Кореи и Уругвая.