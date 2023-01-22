Наполи в 19 туре Серии А победил Салернитану (2:0). Этот триумф стал 276-м для Лучано Спаллетти и сделал его новоиспеченным рекордсменом.

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Лучано Спалетти почти всю свою жизнь протренерировал в Италии, что и помогло ему установить рекорд Серии А. Только однажды ему пришлось поработать за границей, а именно в Санкт-Петербургском Зените. Спаллети начал свой путь в качестве главного тренера еще в 1995 году.

За свою карьеру в Италии Спалетти успел потренировать многие клубы, такие как: Эмполи, Сампдория, Венеция, Удинезе, Анкона, Рома, Интер и Наполи.

Достижений у итальянского тренера также достаточно