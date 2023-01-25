Жертвенное решение: Мюллер попросил не вызвать его в сборную Германии на ближайшие матчи

Томас Мюллер договорился с главным тренером сборной Германии Ханси Фликом о своем невызове в команду. Все из-за ситуации в клубе нападающего.

Томас Мюллер не будет участвовать в мартовских матчах Бундестим, поскольку хочет получить отдых. Все для того, чтобы подойти в лучших кондициях к выступлениям за Мюнхенскую Баварию.

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Сборная Германии – страна-хозяин Евро-2024. Поэтому Бундестим не будет участвовать в квалификационном этапе европейского турнира, поскольку команда уже участник будущего Евро. Сборную Германии будут ждать только товарищеские матчи.

При таком ходе событий Ханси Флик и пошел на уступки 33-летнему Томасу Мюллеру, горящему желанием помочь достигать высот мюнхенской Баварии, возможно, не имея при этом достаточно сил из-за своего возраста.

Раньше Томас Мюллер заявлял о завершении выступлений за сборную Германии и впоследствии опроверг это решение, столкнув все на лишние эмоции.

Достижения Мюллера в футболке сборной Германии