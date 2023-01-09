Кто спешит, тот людей смешит: Томас Мюллер передумал покидать сборную Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер выразил желание продолжить выступления за "Бундестим". Игрок сверг вину за свои поспешные выводы на эмоции.

После вылета сборной Германии из ЧМ-2022 Томас Мюллер погорячился и намекнул в завершение карьеры за национальную команду своей страны. Сейчас нападающий Баварии свое мнение изменил.

Достойно внимания Неудачник ЧМ-2022 возглавил сборную Португалии: перед ним амбициозные задачи, связанные с Украиной

Томас Мюллер рассказал, что после того, как он унял свои эмоции, к нему вернулось желание снова выступать в футболке сборной Германии.

Я был раздражен после матча с Коста-Рикой. Это был печальный момент. Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я продолжу выступать на профессиональном уровне, всегда буду оставаться доступным для сборной,

– рассказал Мюллер.

Также игрок намекнул, что понимает, что он игрок "возрастной", но в любой момент пойдет на встречу Германии.

Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру,

– отметил Мюллер.

Выступления Мюллера за Германию