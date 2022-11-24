Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022

Сборная Дании провела матч со сборной Туниса, игра окончилась ничьей – 0:0. Хавбек датчан Томас Дилейни получил травму в первом тайме и был заменен на 45 минуте.

Полузащитник "Севильи" и сборной Дании Томас Дилейни больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба Национальной команды.

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В ближайшее время игрок покинет расположение сборной. Восстановление игрока продлится около 4 недель, поэтому, скорее всего, Дилейни больше не сыграет в Катаре.

Напомним, следующий матч на ЧМ-2022 сборная Дании сыграет 26 ноября против Франции. Начало – в 18:00 .

Чемпионат мира-2022 богат "сюрпризами" и скандалами

ФИФА выдвинуло ультиматум национальным командам. Капитаны сборных могли выйти на футбольное поле с повязкой "OneLove", но в этом случае начали поединок уже с желтой карточкой. Также ФИФА запретила сборной Бельгии выходить в игровой форме цвета радуги. Похожая ситуация была с Данией, которые не позволили сыграть в черном траурном комплекте формы.