Взяли время на размышления: Томас Бах сообщил, когда МОК рассмотрит участие россиян в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Следующим шагом ведомство Томаса Баха планирует рассмотреть участие стран-агрессоров в Олимпийских играх.

28 марта Исполком МОК принял скандальное решение по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях. Чтобы погасить волну возмущения, президент МОК Томас Бах провел пресс-конференцию, на которой сделал несколько заявлений.

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Участие спортсменов стран-агрессоров в ОИ под вопросом

Как заявил глава МОК, решение об участии представителей России и Беларуси в Олимпиаде-2024 может быть принято не раньше, чем за год до начала соревнований.

Решение об участии спортсменов из России и Беларуси будет определенно принято после того, как до Олимпийских игр останется год,

– заявил Бах.

Ситуация выходит из-под контроля

Как известно, Исполком разрешил россиянам участвовать в соревнованиях спортсменов-индивидуалов под нейтральным флагом. Однако ряд стран Азии и Африки готовы разрешить агрессорам выступать под государственными флагами.

Олимпийские комитеты ряда азиатских и африканских стран заявили, что готовы разрешить российским спортсменам выступать под своим флагом,

– сказал на пресс-конференции президент МОК.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Таким образом, решение об участии россиян и белорусов в ОИ станет известно летом этого года.

Очевидно, что Комитет попытается любыми методами привлечь спортсменов из стран-агрессоров к поездке на Олимпиаду в Париже.