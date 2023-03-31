Некоторые желают, чтобы россияне и белорусы могли использовать свой флаг и гимн, – президент МОК

Томас Бах выступил на пресс-конференции в Лозанне о допуске россиян и белорусов на международную арену. Президент МОК отметил, что некоторые НОК за то, чтобы спортсмены из стран-агрессорок выступали под своим флагом и гимном.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал реакцию на решение вернуть россиян и белорусов на международную арену под нейтральным флагом. Глава МОК отметил, что сейчас удовлетворенной стороны нет.

Достойно внимания Решение правительства: Украина будет бойкотировать соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии

Очередные качели

Томас Бах уверяет, что Международному олимпийскому комитету удалось обнаружить "золотую середину" этой сложной ситуации, поскольку теперь ни одна сторона не осталась довольна. У Украины есть свои логические претензии, а страна-агрессорка и ее приспешница уже хотят "свесить ноги" с плеч МОК.

Глава МОК утверждает, что международная организация с самого начала войны была солидарна с украинскими спортсменами, а вторжение со стороны России также сразу было осуждено комитетом. Несмотря на это, россияне и белорусы все же могут получить возможность попасть на международную арену, решение по их допуску на Олимпиаду-2024 будет принято за год до начала соревнований. Бах отметил, что на это нужно время.

Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Мы узнаем о мнении всех заинтересованных сторон, полностью ли придерживается духа наших рекомендаций. И как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение. Мы получили письмо, подписанное президентами всех пяти континентальных ассоциаций, представляющих все 206 НОК. Комиссии спортсменов из Азии и Африки также приветствуют рекомендации. Некоторые ассоциации хотят, чтобы мы пошли еще дальше, разрешив спортсменам с российскими и белорусскими паспортами использовать их национальные флаги и гимны,

– рассказал Бах.

Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.

Также свою позицию по этому поводу выдвинул ряд украинских спортсменов, среди которых теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк, а также фехтовальщица Ольга Харлан.