Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував реакцію на рішення повернути росіян та білорусів на міжнародну арену під нейтральним прапором. Очільник МОК зазначив, що наразі задоволеної сторони немає.

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Чергові гойдалки

Томас Бах запевняє, що Міжнародному олімпійському комітету вдалося віднайти "золоту середину" цієї складної ситуації, оскільки тепер жодна сторона не залишилась задоволеною. В України є свої логічні претензії, а країна-агресорка та її поплічниця вже хочуть "звісити ноги" з плеч МОК.

Очільник МОК стверджує, що міжнародна організація з самого початку війни була солідарна з українськими спортсменами, а вторгнення зі сторони Росії також відразу було засуджено комітетом. Не дивлячись на це, росіяни та білоруси все ж можуть отримати нагоду потрапити на міжнародну арену, рішення щодо їхнього допуску на Олімпіаду-2024 буде ухвалено за рік до початку змагань. Бах зазначив, що на це потрібен час.

Ми моніторитимемо впровадження наших рекомендацій. Ми дізнаємося про думку всіх зацікавлених сторін, чи повністю дотримується дух наших рекомендацій. І як тільки у нас буде чітка картина того, що відбувається, ми ухвалимо рішення. Ми отримали лист, підписаний президентами всіх п'яти континентальних асоціацій, які представляють усі 206 НОК. Комісії спортсменів з Азії та Африки також вітають рекомендації. Деякі асоціації хочуть, щоб ми пішли ще далі, дозволивши спортсменам із російськими та білоруськими паспортами використати їхні національні прапори та гімни,

– розповів Бах.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.

Також свою позицію щодо цього висунула низка українських спортсменів, серед яких тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк, а також фехтувальниця Ольга Харлан.