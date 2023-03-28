Томас Бах як завжди захищає думку, що політика не може бути частиною спортивних змагань, а спортсмени не повинні каратися за їхні паспорти. Президент МОК так і не може збагнути абсурдності своєї позиції.

Варте уваги Їхні спортсмени використовуються для пропаганди, – Беленюк про участь росіян на Олімпіаді

На двох стільцях не всидиш

Томас Бах наводить приклади, що участь російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях не призводили до конфліктів, які могли загрожувати безпеці будь-кого. Та от президент МОК, можливо, не вбачає в участі у змаганнях спортсменів з країни-агресора та її поплічниці політичного підтексту.

Бах закриває очі на те, що спортсмени цих країн – пропагандистський інструмент. Закінчив свою промову Томам безнадійними словами: "Ми не зможемо придумати рішення, яке задовольнить усіх. Можливо, нам доведеться жити з цим".

Участь спортсменів з російськими і білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в ряді видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу та інших видах спорту. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки. Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам,

– розповів Бах.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.

Умови, за яких росіяни та білоруси можуть виступати на міжнародному рівні згідно заяви МОК