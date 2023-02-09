Испугался бойкота: Томас Бах написал письмо президенту НОК Украины

Решительная позиция Украины по вопросу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям вызвала мгновенную реакцию МОК. Впрочем, чиновники комитета пока не отказались от намерений легализовать террористов.

Российский агрессор не оставил своих намерений уничтожить независимость Украины. Однако это не останавливает Международный олимпийский комитет в намерениях вернуть в соревнования атлетов из государств-террористов. Одним из инициаторов подобных заявлений выступает сам президент МОК Томас Бах.

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Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт призвал к бойкоту Олимпийских игр в Париже, если россиян и белорусов допустят к соревнованиям. Около 40 стран мира поддержали инициативу Украины.

Бах не готов к бойкоту Олимпиады

Такие намерения не понравились президенту МОК Томасу Баху, приславшему письмо Вадиму Гутцайту. В нем чиновник попытался отыграть назад, мол, решение по спортсменам из государств-агрессоров еще не принято.

"Участие спортсменов с российским или белорусским паспортом под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2024 в Париже еще даже не обсуждалось конкретно.

Письма к вашим коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим хозяевам Олимпийских игр, которые давят на них в попытке публично повлиять на принятие ими решений, были восприняты подавляющим большинством, по меньшей мере, чрезвычайно печально.

НОК несет ответственность за соблюдение олимпийской хартии", – написал Бах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не допустить россиян к Олимпиаде. Зеленский опубликовал видео, в котором перечислены главные преступления России против украинского спорта во время войны. Интересно, увидел ли это видео Томас Бах и как он объяснит участие российских спортсменов в агрессии против Украины.