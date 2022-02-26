Пидручный: Не оставайтесь в стороне
Капитан мужской сборной Украины обратился ко всем своим подписчикам и биатлонному сообществу. Дмитрий Пидручный заверил, что не собирается ехать за пределы Украины, а будет защищать родительский дом от российских войск.
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Биатлонист заявил, что украинцы досрочно закончили для себя сезон из-за вторжения России. Пидручный попросил всех помочь им.
- Задонатить. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.
- Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.
- Проверяйте любую информацию, читаемую о российском вторжении, в нескольких источниках.
Дмитрий уверенно заявил, что спорт и политика это связанные вещи.
Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей родины гибнут, когда вы читаете это. Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста,
– написал биатлонист.
- Последним этапом в этом сезоне для Дмитрия Пидручного стала Олимпиада-2022.
- К сожалению, капитан сборной не принес Украине медаль в Пекине.
- Лучший результат Пидручный продемонстрировал в спринте – 13 место.