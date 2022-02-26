Пидручный: Не оставайтесь в стороне

Капитан мужской сборной Украины обратился ко всем своим подписчикам и биатлонному сообществу. Дмитрий Пидручный заверил, что не собирается ехать за пределы Украины, а будет защищать родительский дом от российских войск.

Достойно внимания Санкции – это смешная игра против российского монстра, – Терлюга о действиях Европы и США

Биатлонист заявил, что украинцы досрочно закончили для себя сезон из-за вторжения России. Пидручный попросил всех помочь им.

Задонатить. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам. Проверяйте любую информацию, читаемую о российском вторжении, в нескольких источниках.

Дмитрий уверенно заявил, что спорт и политика это связанные вещи.

Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей родины гибнут, когда вы читаете это. Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста,

– написал биатлонист.