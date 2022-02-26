Підручний: Не залишайтеся осторонь

Капітан чоловічої збірної України звернувся до усіх своїх підписників та біатлонної спільноти. Дмитро Підручний запевнив, що не збирається їхати за межі Україна, а буде бороти рідну домівку від російських військ.

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Біатлоніст заявив, що українці достроково закінчили для себе сезон через вторгнення Росії. Підручний попросив усіх допомогти їм.

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Дмитро впевнено заявив, що спорт та політика, це пов'язані речі.

Тільки не кажіть мені, що спорт поза політикою. Це пов’язано! Солдати та мирні жителі моєї батьківщини гинуть, коли ви це читаєте. Прошу вас, не залишайтеся осторонь, будь ласка,

– написав біатлоніст.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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