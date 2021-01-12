Український футболіст Артем Мілевський 12 січня відзначив 36-й день народження.

Новоспечений форвард Миная в своєму інстаграмі написав, що зустрів своє свято двома тренуваннями і початком зборів в закарпатській команді.

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"Нічого нового! Два тренування і початок зборів у цей день, тільки цифри змінюються – 36", – підписав пост Артем.

Артем Мілевський вже отримав безліч поздоровлень, одне з яких – від колишнього капітана Шахтаря Дарійо Срни, нині директора донецького клубу з футболу.

"З днем народження, мій друг. Побачимося", – написав Срна.

Крім того, Мілевський пройшов обряд посвячення в команді, де його також привітали з днем ​​народження ляпасами по спині.