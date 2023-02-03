Первой среди украинских легкоатлетов на старт вышла Виктория Ткачук. Титулованная легкоатлетка уже в своем первом забеге торжествовала с новым личным рекордом. Финишную линию украинка в беге на 400 метров пересекла со временем 52,39 секунды, пишет 24 канал.

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Легкоатлетический сезон для Украины начался очень удачно

Она впервые за три года соревновалась в этой дисциплине на официальном старте. Но сразу принесла себе третье место. К сожалению, победить Ткачук не удалось, но "бронза" тоже хороший результат на старте сезона.

В результате двух забегов Виктория стала третьей. Украинская легкоатлетка уступила победительнице соревнований в Остраве Лике Клавер из Нидерландов – 51 секунда и чешке Лади Вондровой – 51,57 секунды.

Отметим! В новом сезоне Ткачук работает под руководством Лорана Меули – личного тренера безудержной бегунки на 400 метров с барьерами из Нидерландов Фемке Болл. Ранее Виктория тренировалась с Массимо Матроне.

Относительно мужского забега на 400 метров, то Даниил Даниленко показал второй результат со временем 46,46 секунд. Украинец уступил только нидерландцу Исайе Боэрсу, результат которого составит 46,36 секунды.

Третьим стал чех Матей Кришек – 46,49 секунды.

Даниленко удалось не только завоевать "серебро", но и переплюнуть свой рекорд по бегу на 400 метров в помещении.

А вот в мужском забеге на 400 метров Даниле Даниленко вообще удалось показать второй лучший результат в истории Украины – 46.46 секунды.

К слову. Другой украинский легкоатлет Сергей Никифоров остановился в шаге от пьедестала по прыжкам в длину. Сергей показал 7,62 метра. Семь сантиметров отдали украинца от "бронзы" соревнований в Чехии. Станислав Коваленко стал лишь восьмым в беге (6,71 секунды).