В армянском Ереване стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике, пишет 24 канал. В течение следующей недели будет разыграно десять комплектов медалей среди мужчин и женщин.

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На церемонии открытия состязания произошел грандиозный скандал. Во время парада флагов участниц один из гостей церемонии поджег государственный флаг Азербайджана.

Что произошло

Девушка вынесла на сцену флаг соседней Армении, но враждебной страны. К ней из зала подбежал какой-то посетитель с зажигалкой и поджег флаг.

Видео поджога флага Азербайджана:

После этого злоумышленник выхватил шест с азербайджанским флагом и пытался скрыться из помещения. Его задержала служба охраны, а на сцену вынесли новый флаг Азербайджана.

Справка. Между Арменией и Азербайджаном продолжается давний конфликт из-за спорных территорий в регионе Нагорный Карабах. Вооруженные конфликты продолжаются с 80-х годов прошлого столетия.

Реакция Азербайджана

Преступником оказался Арам Николян, его допросила полиция, после чего отпустила. Спикер МИД Азербайджана Айхан Хаджизада подверг критике организаторов Евро за ненадлежащую организацию и несоблюдение правил безопасности.

Мы осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность, что организаторами не были приняты никакие меры безопасности против таких ненавистнических действий. Нарушители должны быть наказаны должным образом,

– говорится в заявлении министерства.

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На турнир поехали четыре тяжелоатлета из Азербайджана. Впрочем, после этого инцидента глава федерации тяжелой атлетики страны Кянан Масталиев отозвал сборную с турнира. Он заявил, что спортсмены не могут соперничать в такой атмосфере.

Отметим, что Украину на чемпионате Европы представят 17 тяжеловесов: