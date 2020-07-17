Іспанський півзахисник Тьяго Алькантара покидає "Баварію". Зірковий футболіст на 99% розпочне новий сезон у новому клубі. Головним претендентом на Тьяго є англійський "Ліверпуль".

Журналіст Sport Bild Крістіан Фальк інформує, що наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп повідомив керівництву клубу, що хоче бачити Тьяго у складі команди.

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Повідомляється, що іспанець хоче перейти у "Ліверпуль". Сторони вже домовилися про умови особистого контракту.

Єдина складність переговорів – трансферна вартість гравця. "Ліверпуль" готовий заплатити за Тьяго, у якого через рік закінчується контракт з "Баварією", 25 мільйонів євро.

"Баварія" хоче отримати за свого лідера 40 мільйонів євро.

Тьяго відмовився залишитися у "Баварії"

29-річний півзахисник навесні практично узгодив контракт з "Баварією". Проте в один момент іспанець попросив керівництво дати йому час на роздуми.

Німецькі ЗМІ пишуть, що Тьяго просив у "Баварії" контракт на чотири роки, коли чемпіони Німеччини запропонували трирічну угоду.

Згодом "Баварія" погодилася на умови Тьяго, але іспанець відмовився підписувати угоду.

Тьяго начебто виставив на продаж свій будинок у Мюнхені і попрощався з партнерами по "Баварії".

На фоні чуток про перехід Тьяго у "Ліверпуль" звернення записав Юрген Клопп. Він спростував інформацію про перехід іспанця.

Jürgen Klopp on the Thiago to Liverpool rumours



[ @SkySportsPL]pic.twitter.com/iCDcXEtXKF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2020

Кар'єра Тьяго у "Баварії"

Тьяго став гравцем "Баварії" влітку 2013 року, перейшовши з "Барселони" за 25 мільйонів євро.

У футболці "Баварії" Тьяго провів 231 матч, забив 31 гол та віддав 37 результативних передач.

З "Баварією" іспанець виграв 16 титулів: