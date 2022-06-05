Титулы покинули Австралию: Хейни отобрал чемпионские пояса у Камбососа – видеообзор боя

В ночь с 4-го на 5 июня Джордж Камбосос вернулся на ринг в бою против Дэвина Хейни. Абсолютный чемпион мира провалил защиту титулов на глазах родных болельщиков.

Австралиец опозорился перед родными фанатами

Адский поединок в легком весе состоялся на территории Камбососа – в австралийском Мельбурне. После того, как эти чемпионские титулы потерял украинец Василий Ломаченко, ни один из боксеров не может удачно провести хотя бы первую защиту поясов, пишет 24 канал.

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Сначала их потерял американец Теофимо Лопес как раз в бою против Камбососа. А теперь Джордж неожиданно не смог защитить титулы в поединке против Дэвина Хейни.

Американец отомстил Камбососу за победу над его земляком. Боксеры провели на ринге всю дистанцию ​​в 12 раундов, но заметным преимуществом владел Хейни, активнее ведший себя в ринге.

Поединок мог вообще не состояться. Камбосос едва не провалил взвешивание. На процедуре австралийский боксер вынужден был снимать нижнее белье, чтобы уложиться в весовые рамки. А перед боем на пресс-конференции между боксерами вспыхнула словесная перепалка.

Судьи не могли это не заметить и отдали победу Дэвину по единоличному решению – 116:112, 118:110, 116:112.

Хейни – новый абсолютный чемпион мира по легкому весу.



Хейни отобрал пояса у Камбососа / Фото с твиттера Девина

В контракте сражения был пункт о реванше в том случае, если проигрывает Камбосос. Так и случилось. Джордж уже заговорил о втором поединке против новоиспеченного чемпиона.

Напомним, что защита титулов Камбосос должна была провести о Ломаченко. Но Василий отказался от поединка. Украинский боксер остался в родной стране, где оружием в руках защищает родную страну от оккупантов.

Видеообзор боя Камбосос – Хейни