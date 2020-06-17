Віцечемпіон світу Йосип Піварич покине київське "Динамо" після сезону 2019/2020. Хорват повернеться у рідний чемпіонат.

Як повідомляє видання Nogometne Vijesti, Піварич найближчим часом може повернутися у загребське "Динамо".

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Піварич безкоштовно повернеться у "Динамо" Загреб

За інформацією джерела, хорватський клуб розраховує отримати захисника у статусі вільного агента.

Контракт 31-річного захисника з київським "Динамо" закінчується 30 червня 2020 року.

У складі "Динамо" Загреб Йосип Піварич провів 6 сезонів. Наразі хорватів очолює екстренер "Карпат" Ігор Йовичевич.

У Києві не розраховують на Піварича

Піварич став гравцем "Динамо" у 2017 році. Та після чемпіонату світу 2018 року, де він став срібним призером, не отримує ігрову практику.

У цьому сезоні УПЛ хорват, якому дошкуляють травми, вийшов на поле всього один раз.

У квітні Піварич заявив, що поки розмов про новий контракт від київського клубу не було.