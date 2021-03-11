Титулований біатлоніст Расторґуєвс відсторонений від гонок
Титулований латвійський біатлоніст Андрейс Расторґуєвс тимчасово відсторонений від участі у змаганнях. Біатлоніст порушив антидопінгові правила.
Джерело:IBU
Чому Расторґуєвса відсторонили?
Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами у біатлоні Biathlon Integrity Unit (BIU) заявив, що Расторґуєвс тричі за 12 місяців порушив пункт про обов'язкове повідомлення допінг-офіцерів про своє місцеперебування.
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Протягом двох тижнів біатлоніст може оскаржити це рішення.
У сезоні-2020/2021 Расторґуєвс виграв золото чемпіонату Європи в індивідуальній гонці. У загальному заліку Кубка світу спортсмен посідав 24 місце.
Що відомо про Расторґуєвса
- За даними biathlon.com.ua, 32-річний біатлоніст є триразовим чемпіоном Європи. Ще стільки ж разів він підіймався на подіум – двічі за "бронзою" та один раз за "сріблом".
- На Кубках світу найкращими результатами біатлоніста є другі місця у мас-старті в Холменколлені у 2017 році та в спринті в Контіолахті у 2018-у.
- Ще чотири рази латвієць зупинявся за крок до подіуму.
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