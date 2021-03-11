Титулований латвійський біатлоніст Андрейс Расторґуєвс тимчасово відсторонений від участі у змаганнях. Біатлоніст порушив антидопінгові правила.

Чому Расторґуєвса відсторонили?

Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами у біатлоні Biathlon Integrity Unit (BIU) заявив, що Расторґуєвс тричі за 12 місяців порушив пункт про обов'язкове повідомлення допінг-офіцерів про своє місцеперебування.

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Протягом двох тижнів біатлоніст може оскаржити це рішення.

У сезоні-2020/2021 Расторґуєвс виграв золото чемпіонату Європи в індивідуальній гонці. У загальному заліку Кубка світу спортсмен посідав 24 місце.

Що відомо про Расторґуєвса