Титулованной украинской теннисистке Корашвили пересадят костный мозг
Украинской теннисистке Александре Корашвили, у которой был диагностирован миелодиспластический синдром (МДС), пересадят костный мозг.
Об этом 24-летняя обладательница трех титулов ITF в одиночном разряде сообщила в собственном фейсбуке.
Ее госпитализировали 7 января и начать процесс трансплантации.
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"Наконец этот день настал. Я была госпитализирована, и сегодня начнется процесс пересадки костного мозга. Первый этап – это 6-дневная химиотерапия, она "убьет" мой костный мозг, чтобы в дальнейшем прижился донорский", – написала Корашвили.
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