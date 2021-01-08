Украинской теннисистке Александре Корашвили, у которой был диагностирован миелодиспластический синдром (МДС), пересадят костный мозг.

Об этом 24-летняя обладательница трех титулов ITF в одиночном разряде сообщила в собственном фейсбуке.

Ее госпитализировали 7 января и начать процесс трансплантации.

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"Наконец этот день настал. Я была госпитализирована, и сегодня начнется процесс пересадки костного мозга. Первый этап – это 6-дневная химиотерапия, она "убьет" мой костный мозг, чтобы в дальнейшем прижился донорский", – написала Корашвили.

Справка. МДС – группа гетерогенных клональных заболеваний, характеризующаяся риском трансформации в острый лейкоз.