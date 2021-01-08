Українській тенісистці Олександрі Корашвілі, у якої був діагностований мієлодиспластичний синдром (МДС), пересадять кістковий мозок.

Про це 24-річна володарка трьох титулів ITF в одиночному розряді повідоила у власному фейсбуці.

Її госпіталізували 7 січня і розпочати процес трансплантації.

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"Нарешті цей день настав. Я була госпіталізована, і сьогодні почнеться процес пересадки кісткового мозку. Перший етап – це 6-денна хіміотерапія, вона "уб'є" мій кістковий мозок, щоб в подальшому прижився донорський", – написала Корашвілі.

Довідка. МДС – група гетерогенних клональних захворювань, що характеризується ризиком трансформації в гострий лейкоз.