Титулованій українській тенісистці Корашвілі пересадять кістковий мозок
Українській тенісистці Олександрі Корашвілі, у якої був діагностований мієлодиспластичний синдром (МДС), пересадять кістковий мозок.
Про це 24-річна володарка трьох титулів ITF в одиночному розряді повідоила у власному фейсбуці.
Її госпіталізували 7 січня і розпочати процес трансплантації.
Дивіться також Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест
"Нарешті цей день настав. Я була госпіталізована, і сьогодні почнеться процес пересадки кісткового мозку. Перший етап – це 6-денна хіміотерапія, вона "уб'є" мій кістковий мозок, щоб в подальшому прижився донорський", – написала Корашвілі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter