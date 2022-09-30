По словам титулованной спортсменки, отстранение представителей России необходимо сегодня. Также Марта рассказала, что поступила бы при встрече с россиянами.

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Федина: Если бы на улице встретились, то патлы бы повыдергивала

"Очень хорошо. Я их ненавижу, и все их ненавидят. И им не место на международной арене, потому что они этого не заслуживают".

Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы. А на соревнованиях я не хотела делить с ними один бассейн, находиться в одном месте, а тем более соревноваться», – рассказала синхронистка.

Федина рассказала о важности санкций в отношении россиян.

У них нет преимущества, чтобы выступать. Они говорят, что спорт вне политики, но сейчас спорт очень политизирован. И их страна лишает украинских детей мест для тренировок, лишают их мечты. Они разрушают наши бассейны и спортзалы, уничтожают наших военных, среди которых много спортсменов. Когда россияне отнимают их жизнь, как вообще можно говорить что-нибудь о солидарности и спорте вне политики?!

– подчеркнула спортсменка.

Титулованная украинская спортсменка призналась, что никогда в жизни не испытывала такой ярости, как к россиянам. Их хочется навсегда забыть о России.

"Я никогда еще испытывала такую ярость и гнев. Мне хочется просто забыть обо всех россиянах. К сожалению, пока это невозможно, но хоть в спортивном плане. Когда мы победим, то хотелось бы вообще забыть о РФ, а сейчас хотя бы ее спортсменов , чтобы ничего не слышать и не знать, кто они такие.

Чтобы они до конца жизни ковырялись со своей "суперстраной", проводили Игры солидарности…

Они нам писали, мол, не было сильнейших, вот и набрали «золотых» наград. Ну, ок, не было, это не было. Соревнуйтесь у себя в России", – добавила Марта.

Что известно о спортсменке