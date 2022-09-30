За словами титулованої спортсменки, відсторонення представників Росії є необхідним на сьогодні. Також Марта розповіла, що зробила б при зустрічі з росіянами.

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Федіна: Якби на вулиці зустрілися, то патли б повисмикувала

"Дуже добре. Я їх ненавиджу, і всі їх ненавидять. І їм не місце на міжнародній арені, бо вони цього не заслуговують.

Якби на вулиці зустрілися, то патли б повисмикувала. А на змаганнях я не хотіла ділити з ними один басейн, перебувати в одному місці, а тим більше – змагатися", – розповіла синхроністка.

Федіна розповіла про важливість санкцій щодо росіян.

У них немає переваги, щоб виступати. Вони кажуть, що спорт поза політикою, але зараз спорт дуже політизований. І їхня країна позбавляє українських дітей місць для тренувань, позбавляють їх мрії. Вони руйнують наші басейни та спортзали, знищують наших військових, серед яких багато спортсменів. Коли росіяни відбирають їхні життя, як взагалі можна говорити щось про солідарність та спорт поза політикою?!

– наголосила спортсменка.

Титулована українська спортсменка зізналася, що ніколи в житті не відчувала такої люті, як до росіян. Їх хочеться назавжди забути про Росію.

"Я ніколи ще відчувала такої люті та гніву. Мені хочеться просто забути про всіх росіян. На жаль, поки що це неможливо, але хоч у спортивному плані. Коли ми переможемо, то хотілося б взагалі забути про РФ, а зараз хоча б її спортсменів, щоби нічого не чути і не знати, хто вони такі.

Щоб вони до кінця життя колупалися зі своєю "суперкраїною", проводили Ігри солідарності…

Вони ж нам писали, мовляв, не було найсильніших, от і набрали «золотих» нагород. Ну, ок, не було, то не було. Змагайтеся у себе в Росії", – додала Марта.

Що відомо про спортсменку