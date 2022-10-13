Титулованная украинская легкоатлетка Ольга Саладуха дала дельный совет мобилизованным российским спортсменам.

Достойно внимания Спортсмены из России могут отправиться на войну против Украины в специальном добровольческом отряде

Солодуха: Мы – украинцы – на своей земле

Ольга подчеркнула, что украинцам есть за что воевать, потому что они защищают свою страну. Она надеется, что россияне хотя бы сейчас оправятся и выступят против войны

"Российские спортсмены, еще недавно вы игнорировали войну, развязанную вашей страной в Украине. Вам было безразлично, что здесь происходит. Теперь все изменилось.

Когда военными выписывают повестки, они не спрашивают, считаете ли вы себя вне политики. Вас немедленно отправят в сборные пункты, а оттуда прямо на фронт. Это не приключение и не легкая прогулка. В Украине вас ждет смерть или увечье от рук наших защитников. Мы – украинцы – на своей земле, мы имеем моральное право защищаться, выгонять любого захватчика, посягающего на нашу Родину", – сказала Саладуха.

Бывшая легкоатлетка советует россиянам сдаваться в плен ВСУ.

Понимаю, что большинство из вас совсем не улыбается смерть в Украине во имя нищих фантазий вашего плешивого вождя. Есть ли выход? Да, он есть! Если вас мобилизовали, постарайтесь поскорее сдаться в плен ВСУ. Украина запустила проект "Хочу жить". Это горячая линия, на которую может обратиться любой российский военнослужащий или их родственники. Вы получите подробную инструкцию по тому, как выжить,

– добавила Ольга.

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