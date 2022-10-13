Титулована українська легкоатлетка Ольга Саладуха дала слушну пораду мобілізованим російським спортсменам.

Варте уваги Спортсмени з Росії можуть вирушити на війну проти України у спеціальному добровольчому загоні

Саладуха: Ми – українці – на своїй землі

Ольга наголосила, що українцям є за що воювати, бо вони захищають свою країну. Вона сподівається, що росіяни хоча б зараз оговтаються та виступлять проти війни

"Російські спортсмени, ще нещодавно ви ігнорували війну, яку розв'язала ваша країна в Україні. Вам було байдуже, що тут відбувається. Тепер усе змінилося.

Коли військкоми виписують повістки, вони не запитують, чи ви вважаєте себе поза політикою. Вас негайно відправлять у збірні пункти, а звідти прямо на фронт. Це не пригода та не легка прогулянка. В Україні на вас чекає смерть або каліцтво від рук наших захисників. Ми – українці – на своїй землі, ми маємо моральне право захищатись, виганяти будь-якого загарбника, який посягає на нашу Батьківщину", – сказала Саладуха.

Колишня легкоатлетка радить росіянам здаватися в полон ЗСУ.

Розумію, що більшість із вас зовсім не посміхається смерть в Україні в ім'я убогих фантазій вашого плішивого вождя. Чи є вихід? Так, він є! Якщо вас мобілізували, постарайтеся якнайшвидше здатися в полон ЗСУ.Україна запустила проєкт "Хочу жити". Це гаряча лінія, куди може звернутися будь-який російський військовослужбовець або їх родичі. Ви отримаєте детальну інструкцію щодо того, як вижити,

– додала Ольга.

Що відомо про атлетку