Многие российские спортсмены, тренеры, массажисты клубов и другие получили повестки. Среди них есть и известные бывшие атлеты – экс-боксер Николай Валуев.

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Какая страна – таковы и решения

В стране-террористе даже дело дошло до того, что могут создаваться добровольческие отряды, где будут служить исключительно российские спортсмены. Они будут отправляться на фронт, чтобы убивать украинских защитников и мирных жителей, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

10 октября в Москве состоялось предупреждение заседания о создании таких отрядов.

Сначала в России хотят привлечь региональные спортивные федерации. Не исключено, что в подобный добровольческий отряд могут попасть даже московские федерации. В скором времени спортсмены будут уведомлены о таком решении власти.

Ранее депутат российской госдумы Светлана Журова рассказывала, что частичная мобилизация, которая была объявлена ​​21 сентября, может затронуть спортсменов.