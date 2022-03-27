Титулованная легкоатлетка Бех-Романчук готова защищать родной дом от врагов

Марина Бех-Романчук уехала за границу на соревнования, но ее семья продолжает помогать украинцам во время войны против России. Легкоатлетка рассказала, готова была бы встать на защиту родительского дома.

Бех-Романчук: Никогда не было мнений жить за пределами Украины

Марина Бех-Романчук принесла Украине серебро чемпионата мира в помещении в Белграде (Сербия). После своего выступления в эксклюзивном интервью 24-му каналу легкоатлетка рассказала, что хотела бы переехать жить за границу.

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Уроженка Хмельницкого призналась, что перед ее семьей никогда не возникал выбор – жить в Украине или за ее пределами. Семья Бех-Романчук имела такую ​​возможность, но видела свою жизнь только в родной стране.

"Мы годами имели возможность где-то поехать, что-то увидеть. Были шанс выступать за Украину, но проживать за ее пределами, тренироваться там с иностранными спортсменами. Однако в голову даже никогда не приходило такое мнение. Выбор у нас был только один - Хмельницкий или Ровно. Остановились на первом варианте, другие никогда не рассматривали", – ответила легкоатлетка.

Патриотическая позиция легкоатлетки

Титулованная спортсменка тепло вспомнила моменты, когда в их доме собирается вся семья, приезжают родные мужа (Михаил Романчука, – прим. 24 канала). Также Бех-Романчук высказала свою патриотическую позицию по защите родного дома от российских оккупантов.

После всех собраний и соревнований всегда хотелось как можно быстрее вернуться домой, ведь это мой родной дом. Я не из тех людей, которые не ценили свою жизнь, не ценили то, что имели, не ценили свой дом. Я всегда любила быть дома, наслаждаться периодом, когда собиралась вся семья, приезжали родители мужа. Наш дом мы строили всей семьей, он для нас очень ценен. Если будет такая необходимость, то я была бы таким человеком, который стал бы на защиту родного дома,

– заявила легкоатлетка.

Отметим, что дом спортивных супругов стал убежищем для украинцев во время войны.