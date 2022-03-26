Бех-Романчук: Некоторые люди остались жить у нас дома

В эксклюзивном интервью 24-му каналу Марина Бех-Романчук рассказала о помощи землякам после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Легкоатлетка уехала за границу, чтобы приносить победы стране на спортивном фронте, но ее семья продолжает помогать украинцам.

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Бех-Романчук вспомнила, что отец ее мужа пополнил ряды территориальной обороны родного города.

Да, конечно, наш дом открыт для людей, которым нужно переночевать, остановиться, которые едут в западные области Украины или вывозят своих родных за границу. И речь идет не только о родных, но и просто знакомых, которым нужна была помощь. Некоторые люди остались жить у нас дома, но места, чтобы принять кого-нибудь на ночлег, у нас еще есть. Мама мужа вместе с сестричкой постоянно ходят помогать убирать бомбоубежища у дома, а отец Михаила служит в территориальной обороне,

– рассказала прыгунья в длину.

Полный разговор с Мариной Бех-Романчук о выступлении на чемпионате мира, "украденной" медали и патриотической позиции читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.