Бех-Романчук: Ніколи не було думок жити за межами України

Марина Бех-Романчук принесла Україні "срібло" чемпіонату світу у приміщенні в Белграді (Сербія). Після свого виступу в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу легкоатлетка розповіла, що хотіла б переїхати жити за кордон.

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Уродженка Хмельницького зізналась, що перед її сім'єю ніколи не поставав вибір – жити в Україні чи за її межами. Сім'я Бех-Романчук мала таку можливість, але бачила своє життя лише у рідній країні.

"Ми роками мали можливість десь поїхати, щось побачити. Мали шанс виступати за Україну, але проживати за її межами, тренуватись там із іноземними спортсменами. Однак у голову навіть ніколи не приходила така думка. Вибір у нас був лише один – Хмельницький чи Рівне. Зупинились таки на першому варіанті, інші ніколи не розглядали", – відповіла легкоатлетка.

Патріотична позиція легкоатлетки

Титулована спортсменка тепло пригадала моменти, коли у їх домі збирається уся родина, приїжджають рідні чоловіка (Михайло Романчука, – прим. 24 каналу). Також Бех-Романчук висловила свою патріотичну позицію про захист рідного дому від російських окупантів.

Після усіх зборів та змагань завжди хотілось якнайшвидше повернутись додому, адже це – моя рідна домівка. Я не з тих людей, які не цінували своє життя, не цінували те, що мали, не цінували свій будинок. Я завжди любила бути вдома, насолоджуватись періодом, коли збиралась уся родина, приїжджали батьки чоловіка. Наш будинок ми будували усією сім’єю, він для нас дуже цінний. Якщо буде така необхідність, то я була б такою людиною, яка стала б на захист рідного дому,

– заявила легкоатлетка.

Відзначимо, що дім спортивного подружжя став прихистком для українців під час війни.

Повну розмову з Мариною Бех-Романчук про виступ на чемпіонаті світу, "вкрадену" медаль, допомогу українцям під час війни та нові правила у легкій атлетиці читайте в ексклюзивному інтерв'ю за посиланням.