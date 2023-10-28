Хипо Тироль (Австрия) – Прометей (Украина) 1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)

В пятницу, 27 октября, днепряне провели свой дебютный матч в самом престижном клубном турнире – Лиге чемпионов по волейболу. Первым соперником украинской команды был титулованный Тироль – действующий чемпион Австрии и обладатель национального Кубка, пишет 24 Канал.

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Нервная победа чемпиона Украины

В состав Прометея вернулся блокирующий Дмитрий Теременко, успевший залечить все травмы. Это существенно усилило украинскую команду.

Дебют первой партии был за днепрянами, получившими комфортное преимущество 20:15. Но австрийцы "проснулись" и сократили счет до 25:23 в пользу Прометея.

Вторая партия оказалась удивительно напряженной. Сначала днепряне оторвались в счете на четыре балла. Однако Тироль быстро восстановил паритет, а затем завершил сет со счетом 32:30 в свою пользу.

Судьба поединка решилась в двух последних партиях. К радости болельщиков Прометея они завершились в пользу украинской команды. Третий сет днепряне забрали 25:23, а последний – 25:22.

В итоге Прометей одержал дебютную победу в ЛЧ со счетом 3:1 по партиям. Самым результативным в составе чемпиона Украины стал Дмитрий Шаповал – 22 очка.

Свой следующий матч Прометей сыграет в субботу, 28 октября. Соперником днепрян станет финская команда ВаЛеПа. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.

Турнирное положение в группе 3 / flashscore.ru

Видео матча ЛЧ Тироль – Прометей