Хипо Тироль (Австрия) – Прометей (Украина) 1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)
В пятницу, 27 октября, днепряне провели свой дебютный матч в самом престижном клубном турнире – Лиге чемпионов по волейболу. Первым соперником украинской команды был титулованный Тироль – действующий чемпион Австрии и обладатель национального Кубка, пишет 24 Канал.
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Нервная победа чемпиона Украины
В состав Прометея вернулся блокирующий Дмитрий Теременко, успевший залечить все травмы. Это существенно усилило украинскую команду.
Дебют первой партии был за днепрянами, получившими комфортное преимущество 20:15. Но австрийцы "проснулись" и сократили счет до 25:23 в пользу Прометея.
Вторая партия оказалась удивительно напряженной. Сначала днепряне оторвались в счете на четыре балла. Однако Тироль быстро восстановил паритет, а затем завершил сет со счетом 32:30 в свою пользу.
Судьба поединка решилась в двух последних партиях. К радости болельщиков Прометея они завершились в пользу украинской команды. Третий сет днепряне забрали 25:23, а последний – 25:22.
В итоге Прометей одержал дебютную победу в ЛЧ со счетом 3:1 по партиям. Самым результативным в составе чемпиона Украины стал Дмитрий Шаповал – 22 очка.
Свой следующий матч Прометей сыграет в субботу, 28 октября. Соперником днепрян станет финская команда ВаЛеПа. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.
Турнирное положение в группе 3 / flashscore.ru
Видео матча ЛЧ Тироль – Прометей