Хіпо Тіроль (Австрія) – Прометей (Україна) 1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)

У п'ятницю, 27 жовтня дніпряни провели свій дебютний матч у найпрестижнішому клубному турнірі – Лізі чемпіонів з волейболу. Першим суперником української команди був титулований Тіроль – чинний чемпіон Австрії та володар національного Кубка, пише 24 Канал.

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Нервова перемога чемпіона України

До складу Прометея повернувся блокуючий Дмитро Терьоменко, який встиг залікувати всі травми. Це суттєво посилило українську команду.

Дебют першої партії був за дніпрянами, які отримали комфортну перевагу 20:15. Але австрійці "прокинулися" та скоротили рахунок до 25:23 на користь Прометею.

Друга партія виявилася напрочуд напруженою. Спочатку дніпряни відірвалися в рахунку на чотири бали. Проте Тіроль швидко відновив паритет, а потім завершив сет з рахунком 32:30 на свою користь.

Доля поєдинку вирішилася у двох останніх партіях. На радість уболівальників Прометею вони завершилися на користь української команди. Третій сет дніпряни забрали 25:23, а останній – 25:22.

У підсумку Прометей здобув дебютну перемогу в ЛЧ з рахунком 3:1 за партіями. Найрезультативнішим у складі чемпіона України став Дмитро Шаповал – 22 очки.

Свій наступний матч Прометей зіграє у суботу, 28 жовтня. Суперником дніпрян стане фінська команда ВаЛеПа. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди групи.

Турнірне становище в групі 3 / flashscore.ua

Відео матчу ЛЧ Тіроль – Прометей