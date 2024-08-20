В первом туре чемпионата Англии U-21 Ньюкасл принимал дома Сандерленд. Участвовал в Тайн-Уирском дерби украинский нападающий и отметился результативным действием.

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Тутеров спас Сандерленд

В первом тайме, на 20-й минуте, игрок Ньюкасла Энтони Мунда открыл счет. "Сороки" походу матча преобладали сверстников из Сандерленда и уверенно контролировали игру.

Под занавес матча, на 86-й минуте, в составе Сандреленда Тимур Тутеров сменил Томаса Лейвери. Через минуту после появления на поле 19-летний украинский нападающий воспользовался суматохой в штрафной площади соперника и ударом головой вырвал для Сандреленда ничью.

Гол Тутерова в ворота Ньюкасла:

Напомним, что в прошлом году украинец перешел из молодежки Колоса к своим ровесникам в Сандереленд. Контракт нападающего рассчитан до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/2024 19-летний нападающий сыграл в 12 матчах за "черных котов" и отметился 3 голами и 1 результативной передачей.