У першому турі чемпіонату Англії U-21 Ньюкасл приймав удома Сандерленд. Брав участь у Тайн-Уірськом дербі український нападник та відзначився результативною дією.

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Тутєров врятував Сандерленд

У першому таймі, на 20-й хвилині, гравець Ньюкасла Ентоні Мунда відкрив рахунок. "Сороки" походу матчу переважали одноліток із Сандерленда та впевнено контролювали гру.

Під занавіс матчу, на 86-й хвилині, у складі Сандреленда Тимур Тутєров змінив Томаса Лейвері. Через хвилину після появи на полі 19-річний український нападник скористався метушнею у штрафному майданчику суперника та ударом головою вирвав для Сандреленда нічию.

Гол Тутєрова у ворота Ньюкасла:

Нагадаємо, що у минулому році українець перейшов з молодіжки Колоса до своїх ровесників у Сандереленд. Контракт нападника розрахований до кінця червня 2025 року.

У сезоні-2023/2024 19-річний нападник зіграв у 12 матчах за "чорних котів" та відзначився 3 голами та 1 результавиною передачаю.