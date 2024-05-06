Украинский легионер отметился голом в ворота Вулверхэмптона: яркое видео

В понедельник, 6 мая, в рамках 1/8 финала АПЛ (U-21) встретились Сандерленд и Вулверхэмптон. Хозяева разгромно победили гостей (4:1).

Украинский легионер Тимур Тутеров отметился голом за Сандерленд. Гол украинца помог команде одержать уверенную победу над соперником, пишет 24 канал.

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Гол Тимура Тутерова

В конце второго тайма украинец сумел поставить точку в матче. На 90-й минуте Тутеров удачно отыграл в штрафной площадке Вулверхэмптона и забил гол.

Забитый мяч Тимура Тутерова: смотрите видео

В сезоне-2023/2024 Тимур Тутеров сыграл 10 матчей, в которых забил два гола и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что Тутеров является воспитанником юношеской команды Колоса и перешел в Сандерленд в 2023 году.