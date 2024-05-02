В зоне КОНКАКАФ определились финалисты местной Лиги чемпионов. В 1/2 финала дошли три представителя Мексики, а также американская команда Коламбус Крю, пишет 24 Канал.
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Автогол не помешал выходу в финал
Именно за этот клуб выступает украинский защитник Евгений Чеберко. В первом матче полуфинала представитель штата Огайо одолел дома Монтеррей (2:1).
В гостях же все началось для Коламбуса не слишком удачно. Уже на 11 минуте мексиканцы открыли счет и, к сожалению, помог им в этом как раз Чеберко. После выхода один на один нападающий Монтеррея Меса перебросил вратаря и попал в перекладину.
Видео автогола Чеберко:
Впрочем, от каркаса мяч отлетел в Евгения и тот занес его в собственные ворота, записав на свой счет автогол. Тем не менее, Коламбус Крю не сдались и вырвали победу, забив три гола во втором тайме (3:1).
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Кто соперник Коламбус Крю
Таким образом, "черно-золотые" впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Там соперником американцев станет Пачука, которая в мексиканском дерби прошла Америку (1:1, 2:1).
Решающий матч состоится 2 июня на домашней арене Пачуки. К слову, эта команда является пятикратным победителем североамериканской Лиги чемпионов и еще не проиграла ни одного финала. Победитель турнира примет участие в Клубном чемпионате мира-2025.