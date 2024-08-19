Усик или Кроуфорд: экс-чемпион назвал лучшего боксера современности P4P
Источник:Seconds Out
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Он опередил Наоя Инуэ и Теренса Кроуфорда.
Среди болельщиков продолжаются дискуссии, кто же на самом деле должен быть первым номером P4P. Главным оппонентом украинца считается 36 летний американец с победной серией в 41 бой.
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Признание для украинского чемпиона
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли сравнил Александра Усика с Теренсом Кроуфордом. Он считает обоих лучшими бойцами современности и признался, кто, по его мнению, сейчас является лидером в мировом боксе независимо от весовой категории.
"Знаете, у меня на первом месте идет Усик. Это просто справедливо. То, что смог сделать Усик... Он несколько раз ударил Фьюри. Но с другой стороны, Тайсон тоже причинял Усику боль. Однако Александр выдержал это, вернулся и остался сфокусированным и решительным. Да, он является лучшим боксером в мире по очкам. Он это заслужил, чувак. Усик побил гиганта.
Но, если Кроуфорд станет абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, то тогда он, наверняка, будет первым номером. Для меня Теренс – лучший боец мира в плане навыков", – сказал Брэдли.Справка. Теренс Кроуфорд является двукратным абсолютным чемпионом мира. В августе 2024 года он дебютировал в первом среднем весе, где победил чемпиона по версии WBA Исроила Мадримова.
Напомним, что Александр Усик после реванша против Тайсона Фьюри может также сменить весовую категорию. Он рассматривает возможность вернуться в крузервейт.