Серед уболівальників продовжуються дискусії, хто ж насправді має бути першим номером P4P. Головним опонентом українця вважається 36 річний американець з переможною серією в 41 бій.

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Визнання для українського чемпіона

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі порівняв Олександра Усика з Теренсом Кроуфордом. Він вважає обох найкращими бійцями сучасності та зізнався, хто, на його думку, наразі є лідером у світовому боксі незалежно від вагової категорії.

"Знаєте, у мене на першому місці йде Усик. Це просто справедливо. Те, що зміг зробити Усик… Він кілька разів вдарив Ф'юрі. Але з іншого боку, Тайсон теж завдавав Усику болю. Проте Олександр витримав це, повернувся та залишився сфокусованим і рішучим. Так, він є найкращим боксером у світі за очками. Він це заслужив, чувак. Усик побив гіганта.

Але, якщо Кроуфорд стане абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі, то тоді він, напевно, буде першим номером. Для мене Теренс – найкращий боєць світу в плані навичок", – сказав Бредлі.

Довідка. Теренс Кроуфорд є дворазовим абсолютним чемпіоном світу. У серпні 2024 року він дебютував у першій середній вазі, де переміг чемпіона за версією WBA Ісроїла Мадримова.

Нагадаємо, що Олександр Усик після реваншу проти Тайсона Ф'юрі може також змінити вагову категорію. Він розглядає можливість повернутися у крузервейт.