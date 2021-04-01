Немецкий нападающий Тимо Вернер летом 2020 года перешел из Лейпцига в Челси с перспективой стать лучшим форвардом мира. Однако в Лондоне у Вернера пока не складывается. Нападающий забивает крайне мало и теперь даже не может помочь своей сборной.

Невероятный промах Вернера

25-летний Вернер потерял место в стартовом составе сборной Германии и выходит в основном на замены. Именно так и произошло в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Северной Македонии.

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Вернер появился на поле на 56 минуте, когда Германия уступала в счете 0:1. На 63 минуте немцы сравняли счет благодаря голу Илкая Гюндогана.

А на 80 минуте, когда счет был равный, Маншафт могла вырвать победу. Немцы после перехвата развили стремительную контратаку. Вернер оказался на ударной позиции, но без сопротивления соперника не смог попасть в почти пустые ворота.

В итоге Германия пропустила в конце игры и сенсационно проиграла.

В сезоне-2020/2021 Вернер отыграл 39 матчей за Челси. В его активе 10 голов и столько же ассистов. Последний раз Вернер забил за сборную Германии в матче Лиги наций против Украины в ноябре 2020 года. Тогда нападающий оформил дубль.