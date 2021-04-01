В матчах отбора на чемпионат мира 31 марта было зафиксировано несколько неожиданных результатов. Среди них и поражение сборной Германии в домашнем поединке против Северной Македонии.

Германия – Северная Македония 1:2

Голы: Гюндоган, 63 (пен) – Пандев, 45 + 2, Эльмас, 85

Обе команды по-разному начали выступление в отборе на чемпионат мира. Германия победила в двух стартовых матчах – Исландию и Румынию. Сборная Северной Македонии же первый матч румынам проиграла, а затем разгромила Лихтенштейн. А на этот матч вышла без одного из лидеров команды – нападающего Илью Несторовски отстранили от матча за нецензурную брань в прямом эфире во время празднования гола.

Как это было Форварда сборной Северной Македонии отстранили от матчей из-за празднования гола: видео

Германия была близка к победе и в этом матче. В начале встречи Горетцка попал в перекладину. А с ударом Гнабри справился голкипер Димитриевски. Впоследствии все тот же Гнабри потеряет еще одну возможность, пробив выше ворот.

Свои моменты гости создали в конце первого тайма. Сначала Алоиски навесил со штрафного. Но мяч никого не задел и мог залететь в ворота. Тер Штеген лишь в последний момент среагировал, отбив мяч.

А потом и он оказался бессилен, когда после паса Барди Пандев отправлял мяч почти в пустые ворота. Все из-за ошибки игроков сборной Германии – Джан не выдержал линию офсайда, тем самым оставив Пандева в игре. Произошло это уже в компенсированное к первому тайму время.

На второй тайм немецкая сборная вышла с намерениями исправить ошибки. Поэтому давление на ворота сборной Македонии только усилилось. Но забить гол в этом матче удалось лишь с пенальти. Сане сбили в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Его четко реализовал Гюндоган.

Могли претендовать на пенальти и гости. При подаче с углового мяч попал в руку Джану. Но арбитр проигнорировал все уговоры со стороны македонцев на это нарушение. Кроме того, еще и показал желтую карточку Пандев за разговоры. Поэтому нападающий поэтому будет вынужден пропустить следующий матч.

Впоследствии немцы получили прекрасную возможность выйти вперед в этом матче. Партнеры и соперники сделали все, чтобы Вернер отличился. Но нападающий не сумел нанести удар почти по пустым воротам. Он едва задел мяч, отправив его мимо рамки ворот.

Развязка матча наступила в конце игры. Адеми отдал пас на Эльмаса, и полузащитник без проблем с пределов штрафной в касание отправил мяч в ворота соперника.

Видеообзор матча Германия – Северная Македония

(Если у вас не открывается видео, его можно посмотреть по ссылке)

Северная Македония сенсационно вырывает победу в Германии. Но сравнивается с "бундестим" по количеству набранных очков – по шесть.

Лидером же группы J после трех сыгранных туров неожиданно стала сборная Армении. Она выиграла все три матча – против Лихтенштейна, Исландии и Румынии. Северная Македония вторая, а Германия – третья.

К теме Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 31 марта

Стоит отметить, что сборная Северной Македонии – соперник Украины на групповом этапе Евро-2020.