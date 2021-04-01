Вернер дивом не забив у порожні ворота з вбивчої позиції: відео неймовірного промаху
Німецький нападник Тімо Вернер влітку 2020 року перейшов з Лейпцига у Челсі з перспективою стати найкращим форвардом світу. Однак у Лондоні у Вернера поки не складається. Нападник забиває вкрай мало і тепер навіть не може допомогти своїй збірній.
Джерело:24 канал
Неймовірний промах Вернера
25-річний Вернер втратив місце у стартовому складі збірної Німеччини й виходить здебільшого на заміни. Саме так і сталося у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Північної Македонії.
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Вернер з'явився на полі на 56 хвилині, коли Німеччина поступалася у рахунку 0:1. На 63 хвилині німці зрівняли рахунок завдяки голу Ілкая Гюндогана.
А на 80 хвилині, коли рахунок був рівний, Маншафт могла вирвати перемогу. Німці після перехоплення розвинули стрімку контратаку. Вернер опинився на ударній позиції, але без опору суперника не зміг влучити у майже порожні ворота.
У підсумку Німеччина пропустила наприкінці гри та сенсаційно програла.
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