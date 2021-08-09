Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр в Беларуси
9 августа 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:телеграм-канал zozhteam
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль II Европейских игр 2019 года. Стартовая цена награды – 5 тысяч долларов.
Все вырученные средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности – в поддержку спортсменов, пострадавших от действий властей страны.
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- Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
- После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
- Легкоатлетка вовремя обратилась в японскую полицию и ей предоставили охрану.
- Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.