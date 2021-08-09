Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр в Беларуси

9 августа 2021 , 11:45
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Источник:

телеграм-канал zozhteam

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль II Европейских игр 2019 года. Стартовая цена награды – 5 тысяч долларов.

Все вырученные средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности – в поддержку спортсменов, пострадавших от действий властей страны.

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  • Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
  • После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
  • Легкоатлетка вовремя обратилась в японскую полицию и ей предоставили охрану.
  • Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.
Автор: Юрій Семенюк