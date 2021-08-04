Тимановская уже прибыла в Варшаву, ее уволили из олимпийской сборной Беларуси
Источник:"Радыё Свабода"
Самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской приземлился в Варшаве. Этому предшествовал перелет из Японии в Вену.
В аэропорту Шопена, чтобы пообщаться с спорсменкой, собралось много журналистов. Впрочем, к прессе Тимановская так и не вышла.
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То, что Тимановская уже находится в Польше подтвердил и белорусский оппозиционер Павел Латушко. В своем телеграме он опубликовал фото со спортсменкой.
"Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси", – отметил он.
Отметим, что накануне Польша выдала Тимановской гуманитарную визу. Такую же получил и ее муж. Сейчас он находится в Киеве.
Тимановская летела через Вену
Согласно первоначальным планам, белоруска должна была лететь в Польшу напрямую из Токио. Впрочем, впоследствии маршрут путешествия изменили из-за соображений безопасности спортсменка отправилась в Вену. Там она встретилась с Магнусом Брунером, государственным секретарем Министерства окружающей среды Австрии.
Спортсменку освободили из олимпийской сборной Беларуси
Как сообщили в Фонде спортивной солидарности, Тимановскую заочно уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. В то же время отправили ее в командировку в белорусское МВД – "для дальнейшего прохождения службы". Спортсменку призвали прибыть туда 5 августа в 12:00, чтобы избежать увольнения из ведомства. Мол, отсутствие на рабочем месте там расценят как прогул.
Скандал с Тимановской на Олимпиаде: основное
- Белорусская спортсменка вместе со сборной своей страны прибыла на Олимпиаду в Токио. Там она должна была участвовать в соревнованиях по бегу на дистанциях 100 и 200 метров.
- Однако девушку заставляли бежать еще и эстафету – вместо других спортсменок из Беларуси. Поэтому Тимановская публично раскритиковала спортивное руководство страны.
- После этого ее пытались заставить покинуть Японию и отправить на родину. Впрочем, в аэропорту спортсменка успела обратиться к правоохранителям.
- Девушка убеждена, что в Беларуси ее могли бросить за решетку. Она сомневается, что вообще когда-то сможет вернуться домой.