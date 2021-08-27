Тимановская продала свою медаль на eBay: деньги передаст на поддержку спортсменов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики спортивных чиновников, продала на eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, за 21 тысячу долларов.

Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.

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Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую ​​сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, соревнования", – прокомментировала соглашение Тимановская.

По ее словам, серебряная медаль, которую она завоевала в командной эстафете на Европейских играх 2019 года на домашней арене, в Минске, имеет для нее особое значение.

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