Тимановская продала свою медаль на eBay: деньги передаст на поддержку спортсменов
Источник:Фонд спортивной солидарности
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики спортивных чиновников, продала на eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, за 21 тысячу долларов.
Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.
Смотрите также Тимановскую пытаются заманить обратно в Беларусь: что ответила спортсменка
Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".
"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, соревнования", – прокомментировала соглашение Тимановская.
По ее словам, серебряная медаль, которую она завоевала в командной эстафете на Европейских играх 2019 года на домашней арене, в Минске, имеет для нее особое значение.
Скандал с Тимановской: что известно
- Скандал между Кристиной Тимановской и спортивным руководством Беларуси разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Там Тимановская публично возмутилась из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси. Она раскритиковала спортивное руководство страны.
- Впоследствии ее пытались заставить уехать из Японии в Беларусь, и Тимановская в аэропорту обратилась в милицию и попросила защиты.
- Ее взяла под защиту полиция Японии. Впоследствии Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Поэтому спортсменка переехала туда. Муж Тимановской сначала уехал в Киев, а затем – в Польшу.
- Легкоатлетку уволили из олимпийской сборной Беларуси.